Kijk hier: Stoet met verlichte tractoren rijdt door Valkenswaard

Bewoners van verzorgingshuizen in Valkenswaard konden zaterdagavond genieten van een mooie verlichte tractoroptocht. Zo’n veertig met kerstverlichting versierde trekkers reden door het dorp. Het is de tweede keer dat de tocht werd gehouden. “We wilden iets leuks doen voor de bewoners en dat idee is door hen met open armen ontvangen”, zegt mede-organisator Teun Schellekens.

Arnold Tankus Geschreven door

“De meeste agrariërs die meedoen, komen uit de omgeving van Valkenswaard”, zegt Schellekens die zelf melkveehouder is. Het initiatief ontstond omdat corona zorgde voor het aangepast vieren van de feestdagen, met name in verzorgingshuizen. Er komt zeker een derde tocht, zegt Schellekens. “Weer de zaterdag voor de kerst, 21 december 2024”, zegt hij enthousiast. De bewoners kregen warme chocolademelk en voor de deelnemers aan de stoet stond aan het eind wat te drinken en een broodje worst klaar. Bekijk hieronder alle foto's.

(foto: SQ Vision / Rico Vogels)

(foto: SQ Vision / Rico Vogels)

(foto: SQ Vision / Rico Vogels)

(foto: SQ Vision / Rico Vogels)

(foto: SQ Vision / Rico Vogels)

(foto: SQ Vision / Rico Vogels)