Deze man plakt explosief op raam coffeeshop, getuigen zien alles op camera

De politie heeft zondagmiddag een foto gedeeld van de man die vorige week een explosief plakte op een raam van coffeeshop Caza aan de Gasthuisring in Tilburg. Getuigen konden in de coffeeshop via camera’s volgen wat er allemaal gebeurde en renden naar buiten om de man te pakken.

De politie beschrijft in een getuigenoproep wat er precies gebeurde in de nacht van 18 december rond kwart over twee. Een paar mensen die in de coffeeshop waren, konden op camera’s precies volgen wat de explosievenplakker van plan was. Ze renden nog naar buiten om hem te pakken, maar dat lukte niet.

Drie mannen gingen achter hem aan in de richting van de Hart van Brabantlaan en de Hazelaarstraat. Daar stapte de dader achterin bij een vluchtauto met een chauffeur. Die stond al klaar om meteen weg te rijden.

Veel meer pogingen

Het was al de tweede keer in een paar dagen tijd dat coffeeshop Caza doelwit was van een aanslag. Donderdag 14 december werden een vuurwerkbom en een jerrycan naar de coffeeshop gegooid. Ook toen volgde er geen ontploffing.

De mislukte aanslag van 18 december is de vijfde in twee jaar tijd bij de coffeeshop. De zaak was na de mislukte aanslag van donderdag al op eigen initiatief dicht. Bij een eerdere aanslag, afgelopen carnavalszaterdag in februari, ging er wel een explosief af. Een fietser ontsnapte toen op het nippertje.

‘Zeer zorgelijk’

Na het zoveelste incident bij de coffeeshop kon burgemeester Theo Weterings van Tilburg nog niet zeggen of de coffeeshop dicht zou moeten. Hij wilde het politieonderzoek afwachten.

"Zeer zorgelijk dat daar wederom iets aan de hand is", zei burgemeester Theo Weterings van Tilburg na de aanslag donderdag. "Met name ook als het gaat om de veiligheid voor passanten en bewoners."

Dader

De man die zondag probeerde een explosief af te laten gaan, is bijna niet te herkennen. Hij heeft zijn hele gezicht bedekt. "Wel is nog te zien dat de man een donkere huidskleur heeft. Hij is gekleed in donkerblauwe jas van het merk 'Under Armour' met capuchon. Hij heeft een plastic tas achtergelaten van de winkel genaamd 'SAHAN'. Dat is een winkel met vestigingen in de regio Rotterdam, één vestiging in Waalwijk en één in Amsterdam", laat de politie weten.

Op carnavalszaterdag dit jaar ging er wel een explosief af bij de coffeeshop. Een fietser die voorbij reed, ontsnapte op het nippertje.