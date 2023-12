Midden in de winternacht ging de hemel open: 2023 wordt natste jaar ooit

Eerste kerstdag verloopt in Brabant grijs en nat. Tweede kerstdag is droog, met af en toe een zonnetje en er staat minder wind. Volgens weerman Ramon Klaasen van Weerplaza gaan we woensdag definitief het record verbreken van het natste jaar ooit.

Het record van natste jaar met 1109 millimeter komt uit 1998. "Woensdag komen de officiële cijfers binnen, dan verwacht ik dat dit record verbroken wordt en dan liggen nog een paar regenachtige dagen in het verschiet tot januari." Gemiddeld valt er in Nederland 853 millimeter regen per jaar. Ondanks alle regen is december niet de natste maand ooit omdat het in het begin van de maand droog was. November verbrak het neerslagrecord wel. Toen viel er twee keer zoveel regen als normaal. Warme kerst

Het is dit jaar een warme kerst met 11 tot 12 graden op eerste kerstdag en 10 graden op tweede kerstdag. "Normaal is het rond de 5 à 6 graden tijdens de kerstdagen. De komende week verloopt verder wisselvallig en vooral grijs met af en toe een bui. Ook de wind trekt aan na de kerstdagen, het gaat weer stevig waaien.