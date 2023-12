Paniek in restaurant: rioolwater komt door wc's omhoog voor kerstdiner

Restaurant Het Wapen van Kaatsheuvel staat compleet blank. Vlakbij het restaurant aan de Haastrechtstraat, onderdeel van vakantiepark EuroParcs, is een gemaal stilgevallen. Daardoor is het water via de wc's naar boven gekomen.

Inmiddels is de brandweer bezig om al het water uit het restaurant te krijgen. In het hele pand staat vijf tot tien centimeter water. Ook het personeel is druk doende om het water eruit te krijgen.

Water lozen

De eerste melding van het water uit de wc's kwam om tien uur binnen bij de hulpdiensten. Even later liep het rioolwater ook het restaurant binnen.

De brandweer heeft uiteindelijk brandweerslangen over de weg getrokken om het water op een grotere afstand te kunnen lozen, zo meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Kerstdiner op losse schroeven

In de zaak zou vanmiddag een kerstlunch zijn maar deze gasten moeten naar een ander restaurant op EuroParcs. Vanavond om vijf uur verwachten ze opnieuw tweehonderd gasten voor het diner, deze mensen kunnen niet uitwijken naar het andere restaurant, want dat zit ook in de avond vol. Het is onduidelijk of het kerstdiner dus door kan gaan.

De schoonmaakploeg is ingeseind om alles te reinigen zodra het water weg is.