Yoran (16) bijna twee dagen vermist, politie zoekt op en rond het water

De 16-jarige Yoran Krol uit Sleeuwijk wordt sinds zaterdagavond vermist. Zondag zocht de politie al met boten en een politiehelikopter in en rond de rivier de Nieuwe Merwede.

Volgens een woordvoerder van de politie West- en Midden-Brabant had ze aanwijzing gekregen dat hij mogelijk daar kon zijn. Ook eerste kerstdag wordt op en rond het water in dezelfde omgeving gezocht.

De politie heeft geen idee wat er met de jongen gebeurd is en waar hij zich bevindt. "Alles is mogelijk, we willen niet speculeren, dus we kunnen er weinig over kwijt."

Opvallende bomberjack

Yoran is 1,70 meter lang en heeft blond haar. Hij werd het laatst gezien rond half een 's nachts bij jongerencentrum De Pomp aan de Sportlaan in Almkerk. Hij is te herkennen aan zijn opvallende donkerblauwe bomberjack. Die jas heeft crèmekleurige mouwen. Ook droeg hij op dat moment een spijkerbroek.