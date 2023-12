Pompen of verzuipen: Henk voelt zich kasteelheer met gracht rond z'n chalet

Het is pompen of verzuipen maandagochtend op recreatiepark Landgoed Zandleij in Cromvoirt. Door de hevige regenval staat het water tot aan de voordeur bij de huisjes achteraan op het park. “We liggen hier zo’n meter lager dan de huisjes vooraan”, vertelt Henk Fievez. Even later blijkt het de beste oplossing om een grote sleuf richting de sloot te graven om van al dat water af te komen, met een flinke ravage in de tuin als gevolg.

Bewoonster Marianne Uiterwaal ontdekte als een van de eerste wat alle regen veroorzaakt had. “Ik werd om half zes wakker van een knal, zo klonk het”, vertelt ze. “Ik heb zeilen bij mijn terras dus ik dacht dat die eruit lagen, maar het bleek dat mijn zwembad omhoog is gekomen.” In haar achtertuin is inderdaad te zien dat het ingebouwde bad een flink stuk omhoog geduwd is. “Ik ben bang dat het helemaal naar zijn gootje is, gelukkig staat het water niet in het huis binnen.” Uiterwaal is een van de bewoners die permanent op het park mag wonen. Na die onaangename ontdekking ging ze de straat in, om bij anderen aan te bellen. Vervolgens werd al snel geconcludeerd dat er grof geschut ingezet moest worden. “Ik zei: bel de brandweer maar, dan gaan we pompen.”

"Zij staan hier ook met kerst"

Ruim twee uur lang wordt er geprobeerd het water af te pompen richting de sloot, maar er lijkt geen einde aan te komen. Terwijl het water door de brandweerslangen stroomt, deelt Marianne koffie uit aan de mensen van de brandweer. “Zij staan hier ook met kerst he, voor ons. Dan moet je ook zorgen dat er wat lekkers is.” Ondanks de inzet van de brandweer, lijkt het niet te lukken het water weg te krijgen. Om te voorkomen dat ze nog uren bezig zijn, wordt besloten dat het water het beste weg kan stromen via de tuin van Henk Fievez, het allerlaagste punt van het park. Hij woont al dertig jaar op het park. “Gelukkig staat mijn huis een stuk van de grond af en dus loopt het niet binnen.” Binnen no-time is een graafmachine geregeld en zijn troepen gearriveerd die helpen om de tegels uit Henk’s tuin te trekken. Een klein half uur later ligt zijn tuin volledig open en stroomt het water eindelijk weg. Zijn chalet lijkt inmiddels op een kasteel, met een gracht eromheen.

"Ze komen zo een bootje brengen"

De 85-jarige bewoner wordt gekscherend aangesproken met 'de kasteelheer', nu er een goedgevulde gracht rond zijn huisje ligt. “Ze komen zo een bootje brengen”, grapt hij terug. De sfeer zit er ondanks de misère goed in, maar als je het huis van Henk bekijkt, valt er weinig te lachen. De tranen schieten hem toch ook in de ogen. “Dit hebben we nog nooit meegemaakt”, vertelt hij. Bij het opentrekken van zijn betegelde tuin, zijn ook leidingen beschadigd. De waterleiding kan makkelijk afgedopt worden, maar ook het riool lijkt geraakt. Geen water binnen bij Henk dus, maar toch zal hij even moeten behelpen. Gelukkig is een huisje een paar deuren verder niet verhuurd en kan hij daar tijdelijk de badkamer gebruiken. “Dan ga je daar douchen en kom je gezellig bij mij eten”, besluit Marianne.