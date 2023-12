Dronken vrouw (21) slingert over A58 en moet rijbewijs inleveren

Een 21-jarige vrouw uit Roosendaal is tweede kerstdag iets na middernacht aangehouden op de A58 bij Rucphen. Ze had veel teveel gedronken en slingerde over de weg.

De politie kreeg meldingen binnen van andere weggebruikers over het rijgedrag van de vrouw. Toen de politie haar stopte begon haar bijrijder, zich ermee te bemoeien. De 19-jarige Roosendaler weigerde zich te legitimeren waarop de twee allebei aangehouden zijn. Op het bureau bleek de vrouw zes keer de toegestane hoeveelheid alcohol gedronken te hebben. Haar rijbewijs is ingenomen. De man heeft een boete gekregen en mocht toen ook naar huis.