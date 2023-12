Een raam van een huis in Gemert is in de vroege ochtend van tweede kerstdag compleet vernield door zwaar vuurwerk.

Het gaat om een woning aan de Lodderdijk in Gemert. Rond halfzes in de ochtend is daar zwaar vuurwerk afgegaan, waardoor het raam aan de straatzijde vernield is. Het is nog niet bekend waarom er daar vuurwerk af is gegaan, de politie doet sporenonderzoek.