Best Zoo dicht vanwege wateroverlast, serval ligt onderkoeld bij de kachel

Best Zoo in Best is tweede kerstdag noodgedwongen dicht voor het publiek. Het terrein van de dierentuin is door de hevige regenval grotendeels ondergelopen. Er staat 10 tot 15 centimeter water waardoor het gebied onbegaanbaar is. Ook veel dierenverblijven staan onder water, de dierentuin heeft de handen vol om de beestjes op het droge te krijgen.

Machteloos zag eigenaar Jos Nooren de afgelopen dagen hoe het water steeds hoger kwam te staan in zijn dierentuin. Op videobeelden die op Facebook werden geplaatst, is te zien dat het park flink is overstroomd.

De meeste dieren zitten inmiddels weer warm en droog, vertelt Nooren. "Eén serval - een katachtige, red. - is een beetje verkleumd, die hebben we bij de kachel liggen. In dat verblijf stond het water 15 centimeter hoog, dus ze hebben steeds met hun pootjes door de nattigheid gelopen. Daardoor waren ze flink afgekoeld."

Wombats en alpaca's zitten hoog en droog

Voor de wombats, servals, de alpaca's en girgentana-geiten hebben de medewerkers van Best Zoo verhogingen gemaakt in de verblijven. "We hebben ze daarin opgesloten, zodat ze droog blijven. En dan weten ze zich wel op temperatuur te houden", aldus Nooren.

Langzaam maar zeker zakt het waterpeil, maar de brandweer is nog altijd volop bezig met het wegpompen van het water. Er stroomt regenwater vanuit de omliggende sloten het terrein op, en er hoeft maar weer flinke regenbui te vallen en dan blijft de situatie penibel.

Hopen op wat zon

Zorgen maakt Nooren zich niet: "Het ligt niet in mijn aard om in problemen te blijven hangen. We kijken per moment hoe we dingen kunnen oplossen. Maar natuurlijk hoop ik op wat zon de komende tijd."

In de dertien jaar dat hij eigenaar is, heeft Nooren nog nooit de deuren hoeven te sluiten vanwege extreme weersomstandigheden. Hij verwacht woensdag weer open te kunnen. "Tenminste, als het vannacht niet al te gek regent." Normaal trekt Best Zoo in de kerstvakantie een paar duizend bezoekers.