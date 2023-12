Alle hens aan dek bij het waterschap: 'Zaterdag wordt nog spannend'

Water uit de Aa stroomt over de dijk bij Middelrode (Foto: Alice van der Plas) Ondergelopen land bij Middelrode De hond kan hier voorlopig niet uitgelaten worden Hoogwater bij het dorp Middelrode Brenda Arends van het waterschap Aa en Maas Wie moet je bellen bij wateroverlast? (Bron: brandweer) Volgende 1/6 Water uit de Aa stroomt over de dijk bij Middelrode (Foto: Alice van der Plas)

Waterschap Aa en Maas neemt extra maatregelen om hun gebied niet te laten overstromen. Bij Veghel wordt voor het eerst een groot waterwingebied ingezet om al het water op te vangen. Op de Zuid-Willemsvaart mag woensdag niet gevaren worden. “Het is zeldzaam wat we nu zien”, zegt adviseur crisisbeheer Brenda Arends van het waterschap. Ze houdt rekening met problemen om dat er aan het eind van de week regen is voorspeld. De werknemers van het waterschap zijn dag en nacht in de weer om het water in de gaten te houden.

Het dorp Middelrode lijkt bijna omringd te zijn door water. Weilanden zijn ondergelopen en het water stroomt snel vlak onder de bruggen door. De dorpelingen komen er nieuwsgierig naar kijken. Echt veel zorgen maken de kijkers zich nog niet. “Ik vind het wel mooi om te zien”, zegt een buurtbewoner bij het landgoed Seldensate, waar de Aa flink buiten de oevers aan het treden is. “Ons weiland is nu alleen wel water, waar normaal gesproken ons paard loopt. Maar het hoort erbij, met de regen. Het is wel iets machtigs om te zien. In de jaren zeventig hadden we een veel ergere overstroming, toen zijn onze vogeltjes in de tuin verdronken.”

"Zo vol is het nog nooit geweest"

Het is ook de bedoeling dat er weilanden bij het dorp onder water staan. “We hebben de Aa hier laten meanderen”, zegt Arends. “Het was vroeger een recht kanaal. Hier zijn bewust de gebieden aangewezen die kunnen overstromen. Maar zo vol is het nog nooit geweest.” Sommige mensen maken zich wel zorgen. Het waterschap krijgt ook veel telefoontjes binnen van ongeruste mensen. “Op eerste kerstdag kwamen er 96 telefoontjes binnen op een dag dat er normaal maar 1 of 2 binnenkomen”, zegt Arends. “Dus nu zit er een belpanel om telefoontjes op te vangen.”

"Ik moet er 's nachts uit om alles droog te houden"

Sommige mensen maken zich zorgen over het water dat te dicht bij het huis komt. “Als we denken dat het met ons te maken heeft, gaan we altijd kijken,” zegt Arends. De kelder van een van de buurtbewoners bij de snelstromende Aa is ondergelopen. “Het is mooi, maar er is nu wel teveel water. We hebben een kelder, dan weet je wat er gebeurt. Elke dag is het wegpompen. Ik moet er ’s nachts ook uit om alles droog te houden.” zegt de buurtbewoner. Het waterschap heeft dinsdag besloten om een waterwingebied van 225 duizend kubieke meter ten zuiden van Veghel in te schakelen om het dorp droog te houden. “Dat is voor het eerst”, zegt Arends. Ook blijft de scheepvaart op de nabijgelegen Zuid-Willemsvaart een dagje langer stilliggen. “Met Kerst varen er nooit schepen. Nu komt daar een dag extra bij, zodat de Aa wordt ontlast, anders zou het water hier nog veel hoger staan.” Ook bij Helmond houdt het waterschap een bergingsgebied achter de hand.

"Dit is ook wel mooi om mee te maken"

Maar de mensen hoeven zich nog geen zorgen te maken, stelt het waterschap. “De waterstanden kunnen echt nog wel wat omhooglopen, voordat het echt tegen de dijken aanstaat.” De buitendienst van het waterschap rijdt voortdurend controles. “Dus Kerst of niet, iedereen doet het graag. Dit is ook wel mooi om mee te maken. En als het beheersbaar blijft, dan is dat ook prima.” Mensen zijn welkom om naar het hoogwater te komen kijken. “Maar wees wel voorzichtig. Op sommige plekken stroomt het water heel snel. Blijf op afstand.” De ondergelopen natuur in Brabant is goed te zien op deze dronebeelden:

Wie moet je bellen bij wateroverlast