Brabander van het Jaar bedolven onder reacties: ‘De hele kerk zong voor me'

Jan Minkels uit Den Dungen voelt zich na gisteravond een bekende Nederlander. Sinds hij verkozen werd tot Brabander van het Jaar, staat zijn telefoon roodgloeiend en kan hij niet meer over straat zonder aangesproken te worden. “Het is heel apart. Blijkbaar waarderen mensen toch wat ik doe”, zegt Jan nuchter.

Als hij op tweede kerstdag samen met zijn vrouw Ada de kerk in loopt voor de mis, beseft hij extra goed wat de uitzending teweeg heeft gebracht. “We kwamen binnen en er zaten al een hoop mensen in de kerk naar ons te lachen. Terwijl we een plek uitzochten, staken ze duimpjes op en kregen we de ene na de andere felicitatie”, zegt Jan. “En aan het einde van de mis zongen een paar honderd mensen in koor voor ons lang zal ze leven.” Jan mag zich sinds maandagavond Brabander van het Jaar noemen. Hij zet zich in voor mensen die eenzaam zijn en nodigt twee keer per maand mensen bij hem thuis uit om te komen eten. En dat gebaar kon op zoveel lof rekenen dat een recordaantal mensen op hem stemde. In de Winter Efteling kreeg Jan uit handen van commissaris van de Koning Ina Adema een bronzen beeldje.

"Ik ben nog steeds dezelfde Jan, maar blijkbaar kennen veel mensen me nu.”

Jan keek de uitzending, die eerder is opgenomen, maandagavond samen met zijn vrouw, dochter en een oudere vrouw die ze hadden uitgenodigd omdat ze deze kerst alleen zou zijn. Ook was er een cameraploeg van SBS6 aanwezig. Na de bekendmaking van de winnaar stond zijn telefoon roodgloeiend. “Ik heb echt ontelbaar veel reacties gehad. Telefonisch, via WhatsApp, via Facebook. Alles knalt eruit”, lacht Jan. “Ik krijg zelfs te horen van mensen die dertig jaar geleden les van mij hebben gehad dat ze op me hebben gestemd. Dat is heel leuk”, zegt hij. “En een vrouw die hier koffie kwam drinken, zei dat ze op bezoek was bij een bekende Nederlander. Ik ben nog steeds dezelfde Jan, maar blijkbaar kennen veel mensen me nu wel.”

"Er is zelfs iemand uit Harderwijk die nu bij ons wil komen eten."

En dat blijkt, want inmiddels hebben een heleboel mensen laten weten dat ze bij Jan willen komen eten. “Er is zelfs iemand uit Harderwijk die ons heeft benaderd via Facebook.” Het zal de komende tijd dus druk worden aan de eettafel bij Jan, maar dat komt volgens hem wel goed. “Alleen zullen sommigen dan wat langer moeten wachten voor ze langs kunnen komen,” besluit Jan. Op Tweede Kerstdag kookt hij een keer niet voor onbekende mensen, maar komen zijn eigen kinderen langs om kerst te vieren. De hele kerk zong vanochtend voor Jan:

Bekijk hieronder het moment dat Jan verkozen werd tot Brabander van het Jaar: