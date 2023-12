René strandt met vrouw en schoonvader in donkere sloot na kerstdiner

Een gezellig kerstetentje in de Tilburgse binnenstad eindigde dinsdagavond voor René, zijn vrouw Christa en schoonvader Ton in een kleddernat pak en spannende momenten toen hun auto bijna kopje onder ging in het hoge water. Door de hevige regenval stond de Eindhovenseweg in Berkel-Enschot blank en belandden ze op weg naar huis met hun auto in de sloot.

"We waren rond een uur of elf 's avonds onderweg om mijn schoonvader thuis te brengen", blikt de 52-jarige René Boeren uit Hoeven terug. "Mijn vrouw reed, en ik ging er vanuit dat zij de weg wel kende. Maar toen belandden we op een donkere landweg die onder water bleek te staan door alle regen. 'Hier moeten we ergens linksaf', zei ze en toen reden we het water in."

"We zien wel waar 't schip strandt, rij maar gewoon door."

Een eindje verderop kon je de weg alweer zien liggen, dus René maakte zich niet druk. "Ik dacht, we zien wel waar 't schip strandt. Rij maar gewoon door, dat komt wel goed, zei ik tegen m'n vrouw". Door al het regenwater was het onderscheid tussen de weg en de berm niet meer te zien in het pikkedonker. "Misschien kun je beter via de berm even het fietspad op, zei ik, en toen schoot de auto van de weg af. Het was maar goed dat ze niet te hard reed, want er bleek een diepe sloot te liggen", aldus René.

"Een meter verder en de auto was helemaal kopje onder gegaan."

De auto kon geen kant meer op. René stapte uit en waadde zich door het water om het voertuig heen, om te kijken in hoeverre hij vastzat. "Ik gleed uit en stond meteen tot aan m'n nek in het water", zegt hij geschrokken. "Christa had geen meter verder moeten rijden, want dan was de auto waarschijnlijk helemaal kopje onder gegaan. Ik denk dat we veel geluk hebben gehad dat hij niet meer voor- of achteruit ging." De 80-jarige schoonvader Ton zat ondertussen met opgetrokken benen op de achterbank, omdat het water de auto instroomde. Ze belden de brandweer voor hulp, bang dat de wagen alsnog de sloot in zou kantelen. "Hij kwam bijna met het linker achterwiel van de grond af, zo scheef stond-ie."

"Ik boor gewoon een gaatje, dan kan het water uit de auto weglopen."