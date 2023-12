Op veel plekken angst voor 'Polenhotels', maar hier gaat het al tijden goed

Eefke Visser voor de ingang van Stella Maris in Steenbergen. (foto: Raoul Cartens) Directeur Eefke Visser van uitzendbureau Goodmorning. (foto: Raoul Cartens) Volgende 1/5 Eefke Visser voor de ingang van Stella Maris in Steenbergen. (foto: Raoul Cartens)

In Brabant is steeds meer behoefte aan grote woonvoorzieningen voor arbeidsmigranten. Maar in veel gevallen stuit dat op verzet omdat omwonenden bang zijn voor overlast. "Maar die vrees is lang niet altijd terecht", zegt directeur Eefke Visser van uitzendbureau Goodmorning. "Het zit 'm erin dat je elkaar opzoekt en met elkaar in gesprek blijft." Sinds 2009 runt het bedrijf met succes Stella Maris in Steenbergen; een hotel voor 400 arbeidsmigranten.

Bedrijven en instellingen worden door personeelsgebrek steeds meer afhankelijk van buitenlandse arbeidskrachten en dat zal waarschijnlijk ook zo blijven. In de industrie, de logistiek, de land- en tuinbouw. Maar ook steeds meer in de zorg en in de horeca. En die werknemers hebben ook recht op goede huisvesting. Maar plannen voor grotere woonlocaties stuiten bijna overal op verzet. In Wernhout, Bergen op Zoom, Moerdijk, Veghel, Liempde en Riel komen inwoners in actie. Maar er zijn ook voorbeelden van woonvoorzieningen voor arbeidsmigranten die in harmonie met omgeving bestaan. Waarbij de term 'Polenhotel' achterhaald is, want de buitenlandse werknemers komen uit Spanje, Portugal, Hongarije, Roemenië, Bulgarije en - jawel - ook Polen.

"Ze zijn nogal op zichzelf, maar daar hebben wij geen last van."

Uitzendbureau Goodmorning heeft al vele jaren ervaring. Zo zorgde het in jaren negentig al voor de huisvesting van Polen op voormalig vakantiepark Patersven bij Wernhout, toen nog onder de naam Exotic Green. En in 2009 kocht het bedrijf het voormalige klooster Stella Maris in Steenbergen, waar toen al 300 arbeidsmigranten dicht op elkaar woonden. Een flinke uitbreiding met nieuwbouw, inclusief een fitnessruimte, zorgt sinds 2013 voor flink meer rust en ruimte voor de huidige 400 bewoners. Het is belangrijk dat je niet alleen neemt, maar ook iets toevoegt, vindt Visser. Zo heeft Stella Maris sinds 2013 ook een brasserie waar mensen uit de hele omgeving komen eten. "Op eerste en tweede kerstdag zat het hier helemaal vol." Maar ook duidelijke huisregels voor de bewoners zijn belangrijk, volgens Visser. "We hebben een permanent bemande informatiebalie. Voor onze gasten, maar zeker ook voor omwonenden als ze vragen hebben", vertelt ze. En een rondje in de buurt in Welberg bevestigt dat de omgeving geen grote klachten heeft over de bewoners van Stella Maris. Ze zijn nogal op zichzelf, maar daar hebben wij geen last van", vertelt omwonende Marian Nuijten. "In de zomer zie je ze soms in groepen bier drinken, met van die halve liter blikken die ze vervolgens leeg laten slingeren, maar dat is ook alles", vertelt een andere buurtbewoner.

"Natuurlijk gebeurt er wel eens iets, maar dan is het juist belangrijk hoe je daar als locatie mee omgaat."

Visser is streng op controle en handhaving: "Dronkenschap, drugs of geweld worden hier absoluut niet getolereerd. En dat weten de gasten ook heel goed. We hebben heel goed maandelijks contact met de wijkagent en de ondernemers in de buurt. Natuurlijk gebeurt er wel eens iets, maar dan is het juist belangrijk hoe je daar als locatie mee omgaat. En ik denk dat dat hier prima loopt." In Wernhout liepen de gemoederen vorige maand nog hoop op tijdens een openbare informatie-avond van projectontwikkelaar Sabes. Die wil er een woonvoorziening voor arbeidsmigranten bouwen in het leegstaande voormalige feestpaleis Jaiselings Royal Palace. Hoewel er daar maar een handjevol omwonenden is, kwamen er ruim 200 belangstellenden naar de bijeenkomst. De toon werd gezet door een paar luidruchtige aanwezigen die de sfeer bepaalden.

"En blijf altijd met elkaar in gesprek."