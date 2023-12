Bizarre beelden van achtervolging: tegen het verkeer in en auto's geramd

De politie heeft beelden gedeeld van de achtervolging van een op de vlucht geslagen automobilist. De achtervolging begon op woensdagavond 27 juli 2022 ter hoogte van Utrecht en eindigde uiteindelijk 2 kilometer voor de Belgische grens. Op de beelden zijn meerdere levensgevaarlijke acties te zien.

De video is gedeeld op het YouTube kanaal van de eenheid Landelijke Expertise en Operaties. Hier deelt de politie vaker oude beelden. "Om te laten zien wat voor werk we doen", legt een woordvoerder uit.

Franse bestuurder

De achtervolging waar het nu om gaat begon bij een snelheidscontrole op de A2. Daar reed een personenauto met hoge snelheid voorbij, een stopteken werd door de bestuurder genegeerd.

Op de A16, zo’n twee kilometer van de Belgische grens in de buurt van Hazeldonk kwam de achtervolging tot een einde. Daar lukte het om de wagen met een politieauto van de weg te rijden. De bestuurder, een Fransman, heeft een proces-verbaal gekregen voor rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag.

Politieauto geramd

Op de beelden is te zien hoe de auto met snelheden tot wel 200 kilometer per uur over de weg raast. Hierbij wordt soms in de verkeerde richting gereden, er worden stukken vluchtstrook meegepakt en er wordt een andere auto geramd. Ook probeert de bestuurder een politieauto van de weg te drukken.

Uiteindelijk lukt het de politie, nadat de hulp van collega's ingeroepen is, de auto van de weg te drukken. Dat gebeurt net voordat de auto België bereikt. "Als er actie moet komen, moet dat nu. We zitten op een paar honderd meter van België", zo is te horen via de politieradio.