John werd overvallen na een afspraak via datingapp Grindr: 2 mannen vast

Opgelucht is John Luijten uit Dongen nu er twee verdachten zijn opgepakt na een overval bij hem thuis. De mannen van 27 en 32 uit Sprang-Capelle en Waalwijk worden ervan verdacht dat ze begin oktober bij het huis van John binnendrongen, nadat ze een afspraak hadden gemaakt via de homo-datingapp Grindr. "Aangifte doen heeft dus nut."

John deed na de overval zijn verhaal bij Omroep Brabant. Eerst anoniem, maar twee weken later trad hij uit de anonimiteit. Hij voelde zich gesterkt door een stortvloed aan positieve reacties die hij kreeg, nadat hij het verhaal over de overval uit de doeken deed via Facebook.

Afgelopen vrijdag maakte de politie bekend dat er twee verdachten zijn opgepakt. "Ik werd zaterdagmiddag door de politie gebeld", vertelt John opgelucht. "Een van de jongens was een petje verloren na de overval. Daar had de politie een DNA-match gevonden."

De overval is bijna vier maanden geleden. John dacht met iemand afgesproken te hebben via de homo-datingapp Grindr. Maar degene met wie John digitaal sprak, had heel andere plannen. Twee mannen kwamen bij John aan de deur, hij kreeg rake klappen. Inmiddels gaat het weer beter met hem. "Het gaat eigenlijk heel goed. In het begin had ik last van slapeloosheid, maar daar heb ik medicatie voor gehad", blikt hij terug.