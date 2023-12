Vaarverbod vanwege hoogwater in een deel van de provincie

In een deel van de provincie is het verboden om nog te kanoën, varen en roeien. Dat heeft waterschap De Dommel besloten, in verband met het hoogwater.

Het gaat om het gebied van Waterschap De Dommel: dat is Zuidoost-Brabant. Het waterschap zegt dat het water op gaan tijdens hoogwater kan zorgen voor 'gevaarlijke situaties'. Het hoogwater zorgt voor drukte bij het waterschap. Zo staat het water van de Dommel in Sint-Oedenrode zo hoog, dat is besloten om daar een nooddijk aan te leggen. Daarnaast zijn op verschillende locaties pompen geplaatst om zo veel mogelijk water weg te pompen en worden de dijken continu geïnspecteerd. Andere plekken

Waterschap Brabantse Delta (West-Brabant) laat weten de situatie onder controle te hebben. "We houden de situatie goed in de gaten. Pompen, gemalen, krooshekken en duikers worden buiten extra gecontroleerd." Een vaarverbod is daar niet aan de orde. Waterschap Aa en Maas (Noordoost-Brabant) neemt extra maatregelen om hun gebied niet te laten overstromen. Bij Veghel wordt voor het eerst een groot waterbergingsgebied ingezet om al het water op te vangen. Op de Zuid-Willemsvaart mocht tijdens de kerstdagen niet gevaren worden, maar volgens Rijkswaterstaat is dat vaarverbod inmiddels niet meer van kracht. DIT VIND JE OOK INTERESSANT: Lees hier hoe Waterschap Aa en Maas omgaat met al het water