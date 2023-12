Bisschop De Korte: 'Onenigheid over Paus leidt tot meer verdeeldheid'

Bij zijn aantreden ruim zeven jaar geleden riep Bisschop De Korte (68) van Den Bosch alle partijen op de verdeeldheid te overwinnen. Terugkijkend erkent hij dat daar niet zo heel veel van terecht is gekomen. Zo staat hij zelf niet bepaald op één lijn met zijn hulpbisschop. Maar, hij vindt ook dat die verschillen te veel benadrukt worden. "Een vallende boom maakt meer lawaai dan een heel bos dat gewoon groeit." Dat zegt hij woensdag in het TV-programma 'KRAAK. vraagt door' van Omroep Brabant.

Toch weet de Bossche bisschop ook van nabij hoe verdeeldheid voelt. Zijn hulpbisschop Rob Mutsaerts denkt over veel zaken anders dan hijzelf. De bisschop is de man van gastvrije kerk die ook het progressieve beleid van de paus omarmt. Mutsaerts zit aan de conservatieve kant en is kritisch op paus Franciscus.

"De hulpbisschop denkt anders."

"De hulpbisschop denkt anders," zegt De Korte, "maar persoonlijk hebben we een leuke band." Hij erkent dat het soms lastig is dat het bisdom tot in de hoogste regionen verdeeld is. "Maar we hebben een manier gevonden. We zijn het eens dat we geen fracties willen in het bisdom met mensen die achter mij en achter de hulpbisschop staan. Met vallen en opstaan lukt dat." De Korte vindt het zijn taak om de bindende factor te blijven en bruggen te bouwen tussen de verschillende denkrichtingen. "We moeten bereid zijn in elkaars schoenen te gaan staan en proberen te begrijpen wat de ander drijft." Daarnaast moet De Korte ook de crisismanager zijn die zijn kerk door tijden van krimp moet leiden. Hij moet parochies sluiten omdat er te weinig mensen naar de kerk gaan, maar ook omdat er niet genoeg priesters zijn. Tegelijk ziet hij vanuit het bisschoppelijk paleis aan de Parade in Den Bosch waar hij woont, de lange rij voor de kerststal in de Sint Jan. "Het geloof zit nog dicht onder de oppervlakte, als je ook ziet hoeveel kaarsjes er voor Maria opgestoken worden."

"Wat klagen jullie toch over ontkerkelijking."

Ook al keert de massa zich af van de kerk, het is zijn overtuiging dat normen en waarden in de samenleving nog steeds christelijk zijn. "Een priester uit India vertelde mij: wat klagen jullie toch over ontkerkelijking, als hier iemand op straat neervalt dan snellen hulpdiensten en mensen toe. In India stapt men over een stervende heen." Met die christelijke waarden gaat Bisschop Gerard de Korte ook het nieuwe jaar in. En hij blijft bouwen aan zijn brug tussen progressieve en conservatieve katholieken. "Het is mijn diepste overtuiging dat God ons allemaal stuk voor stuk aanvaardt. Wie zijn wij dan om de ander niet te aanvaarden?" 'KRAAK. vraagt door' wordt elke woensdag uitgezonden om 17.15 en daarna herhaald. Het programma is ook te zien via Brabant+ én er is een podcast met een extra lange versie.

