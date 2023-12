Michael van Gerwen imponeert op WK darts: 'Moet tegenstanders verpletteren'

Michael van Gerwen viert zijn overwinning op Richard Veenstra (foto: ANP). Richard Veenstra kreeg Michael van Gerwen niet aan het wankelen tijdens het WK darts (foto: PDC). Richard Veenstra had geen schijn van kans tegen Michael van Gerwen (foto: Simon O'Connor/PDC). Volgende 1/3 Michael van Gerwen viert zijn overwinning op Richard Veenstra (foto: ANP).

Michael van Gerwen heeft zich op overtuigende wijze geplaatst voor de achtste finale van het WK darts in Londen. De Vlijmenaar boekte woensdagavond een 4-0 zege op landgenoot Richard Veenstra. Van Gerwen was het toernooi - na een vrijloting in de eerste ronde - al begonnen met een 3-0 zege op de Ier Keane Barry.

Veenstra had vooraf de hoop er een echte wedstrijd van te kunnen maken. De nummer 79 van de wereld stond tot woensdag, in de eerste ronde tegen de Nieuw-Zeelander Ben Robb en in de tweede ronde tegen de Belg Kim Huybrechts, ook nog geen set af. Geen kans

Maar tegen Van Gerwen was geen kruid gewassen woensdagavond. De Vlijmenaar knalde uit de startblokken met een leg die hij in 13 darts uitgooide. Hij won de eerste set vervolgens met 3-1, via een 59-finish. Ook in de tweede set wist 'Mighty Mike' een leg die Veenstra was begonnen van hem af te snoepen. Met een knappe elfdarter veroverde hij ook die set.

In de derde set bleef het lang spannend. Maar bij een 2-2 tussenstand was Van Gerwen weer degene die de set op zijn naam schreef, via het uitgooien van dubbel 10. 130-Uitgooi

In de vierde set maakte de Vlijmenaar aan alle illusies van Veenstra een eind door meteen de eerste leg van zijn opponent af te snoepen. Hij sloot de wedstrijd in stijl af, door de vierde set met een 130-uitgooi naar zich toe te trekken. "Ik voelde me goed en was gefocust", vertelde Van Gerwen na de wedstrijd. "Je moet je tegenstanders onder druk zetten en dat deed ik vanavond." In de volgende ronde treft hij de winnaar van het duel tussen de Engelse 'Bullit' Stephen Bunting en de Duitser Florian Hempel. "Het maakt mij niet uit tegen wie ik het moet opnemen. Wie er ook op je pad komt, je mag geen fouten maken. Je moet je tegenstanders verpletteren."