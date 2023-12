Van Gerwen weer ronde verder op WK Darts, Veenstra had geen kans

Michael van Gerwen heeft op het WK darts een overtuigende zege behaald op Richard Veenstra. De drievoudig wereldkampioen stond in de derde ronde in Alexandra Palace in Londen geen set af: het werd 4-0. Van Gerwen had in de vorige ronde de Ier Keane Barry al met 3-0 verslagen.

ANP Geschreven door