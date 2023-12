Dit saaie stadscentrum bruist weer na miljoeneninvestering door gemeente

Het Walplein in Oss ziet er over een jaar heel anders uit dan toen de V&D er nog stond Ook de Peperstraat kreeg de afgelopen jaren een make-over (foto: Google Maps/Collin Beijk). Volgende 1/2 Het Walplein in Oss ziet er over een jaar heel anders uit dan toen de V&D er nog stond

De gemeente Waalwijk en Someren krijgen 26 miljoen euro van de overheid om het stadscentrum weer leven in te blazen. Het geld is onder meer bedoeld voor gevelrenovaties, betere looprouters, meer zitplekken en groen. Misschien kunnen die gemeenten nog wat leren van Oss. Daar werd het steeds saaiere centrum jaren geleden al aangepakt. De gemeente Oss betaalde uit eigen zak allerlei projecten om de lege stad weer een bruisend centrum te maken. En dat is gelukt.

Zo'n zeven jaar terug zag het stadshart van Oss een stuk minder aantrekkelijk uit. De gemeente besloot er een stokje voor te steken. Met miljoenen euro's werd het centrum aangepakt, weet oud-wethouder Joop van Orsouw. "De winkeliers, gemeenteraad en projectontwikkelaar hebben echt hun nek uitgestoken voor Oss, toen. We hadden nog geld vanuit Den Haag, maar we moesten wat doen om de verloedering hier tegen te gaan."

"Waar mensen zijn, willen mensen zijn."

Zo verrijst over een tijdje het nieuwe Walkwartier, met daarin 128 appartementen, winkels, horeca en een bibliotheek. Het komt op de plek van het gigantische pand van de V&D, die in 2016 failliet ging. "Hier is een hele rotte kies getrokken, want de V&D was het lelijkste gebouw van Oss", blikt centrummanager Jack van Lieshout terug. Het Walkwartier gaat met vijftien verdiepingen flink de hoogte in, maar daardoor blijft op de begane grond wel ruimte over voor meer groen. De Galerij krijgt ook voor een make-over. De overdekte winkelstraat in het Osse centrum stond voor de helft leeg. De eigenaar van de Galerij gaat de overgebleven winkelruimtes vervangen door appartementen en alles krijgt een compleet andere look.

De Gallerij is nu half leeg en overdekt en wordt straks een open straat met veel huizen

Marieke van Nuland heeft al jaren een herenmodezaak in Oss en zag de stad langzaam leegtrekken. Ze ziet het Walkwartier als een enorme verbetering. De appartementen en horeca zorgen volgens de onderneemster voor meer reuring in de stad. "Waar mensen zijn, willen meer mensen zijn", legt van Nuland uit. "Met alle maatregelen is niet meteen alle leegstand opgelost, maar door alle investeringen heb je wel de beste kaarten om straks de overgebleven winkelpanden vol te krijgen."

"De gevels waren foeilelijk."

De gemeente Oss investeerde niet alleen in nieuwbouw, vertelt centrummanager Van Lieshout. Het straatbeeld werd ook opgeknapt. "In de jaren zeventig moest er veel en snel gebouwd worden. De gevels van de winkelpanden bestonden uit foeilelijke platen, die er na tien jaar niet meer uit zagen." Inmiddels zijn hele straten van nieuwe gevels voorzien. Oud-wethouder Van Orsouw heeft nog wel een tip voor Waalwijk en Someren, die straks geld krijgen om het centrum aantrekkelijker te maken. "Durf iets moois neer te zetten met een goede architect en projectontwikkelaar." Van Lieshout vindt wel dat Waalwijk en Someren moeten proberen om centra samen met zowel de winkeliers als lokale pandeigenaren te verbeteren. "Zoiets lukt alleen als je het samen doet en iedereen zich betrokken voelt." Beide mannen zijn het erover eens dat een goed dorps- of stadshart onmisbaar is. "Zonder levendig centrum, bloedt de stad dood. Het is van levensbelang", zegt van Orsouw stellig. De centrummanager denkt er ook zo over. "Mensen uit een dorp of stad komen samen in het centrum voor gezelligheid en evenementen. Zorg ervoor dat mensen daar graag blijven komen", zegt Van Lieshout.