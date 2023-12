Wateroverlast voorkomen: 'Regel eerst waterafvoer, ga dan pas bouwen'

Wateroverlast zoals bij de nieuwbouwwijk aan de Langlaar in Eindhoven, is te voorkomen. Dat zegt stedenbouwkundige en landschapsontwerper Nanda Sluijsmans die vaak met dit soort projecten werkt. “Deze wijk was gewoon nog niet voorbereid op dit weer”, zegt ze over de overlast in Langlaar. Het afvoeren van water hoort meestal bij het woonrijp maken van de huizen en gebeurt dus vaak aan het einde van het bouwproces. Dat zou andersom moeten, bepleit Sluijsmans.

“Er is gewoon geen rekening gehouden met extreme regenval, terwijl dat wel kan. Die enorme hoeveelheden water tijdens de bouw komen steeds vaker voor en het wordt in de toekomst alleen maar meer”, zegt Sluijsmans, die de studie Bouwkunde afrondde aan de TU in Eindhoven.



Extra wadi's aanleggen

Volgens haar zijn de problemen vrij simpel te voorkomen door vooraf extra wadi’s aan te leggen, 'al is het maar tijdelijk'. Dat zijn greppels waardoor het water makkelijker in de ondergrond kan zakken. Of, als de wadi's vol raken, het water geleiden naar oppervlaktewater zoals sloten of vijvers.

Ook zou er extra drainage aangelegd moeten worden. Want een andere oorzaak van de overlast is dat de grond niet goed doorlatend is. Maar dat kan verholpen worden, zegt de 43-jarige Sluijsmans, bijvoorbeeld door extra gaten in de grond te maken waardoor het water makkelijker opgenomen kan worden.

Afvoer water pas aan einde bouw geregeld

Het afvoeren van water hoort meestal bij het woonrijp maken van de huizen en gebeurt dus vaak aan het einde van het bouwproces. Dat zou dus andersom moeten, bepleit de stedenbouwkundige. “De bouwers beginnen meestal gewoon met bouwen, terwijl de waterafvoer nog moet worden aangelegd. Dat zou standaard in het bouwplan moeten worden opgenomen. Helaas is dat nog steeds niet gangbaar.”

Ook zijn nieuwbouwwijken nog niet ‘goed doorworteld’. Dat wil zeggen dat het nieuw aangeplante groen in de wijk nog niet volgroeid genoeg is om al het water op te nemen, maar dat verbetert met de jaren. “Deze wijk was gewoon nog niet voorbereid op dit weer”, zegt over de overlast in Langlaar.

De huizen aan de Langlaar zijn onderdeel van het grote nieuwbouwproject 'Buurtschap te Veld', waar uiteindelijk 670 huizen worden gebouwd. De wijk ligt in het noorden van Eindhoven, vlakbij de snelweg A50.

