Robèrt van Beckhoven bakt brood met Zuid-Afrikaanse mama's

Hij is zelf elke dag met voedsel bezig. Juist daarom trok hij het zich zo aan dat in Zuid-Afrika miljoenen kinderen te weinig te eten hebben. Meesterbakker Robèrt van Beckhoven uit Oisterwijk is daarom al bijna vijf jaar ambassadeur van Kinderfonds MAMAS. Dat steunt vrouwen in Zuid-Afrika die zich ontfermen over kinderen in hun eigen omgeving. Onlangs reisde hij af naar Zuid-Afrika. Robèrt vertelt zondag over zijn trip in de talkshow KRAAK. van Omroep Brabant.

De reis was niet zonder gevaren, want de wijk waar hij de MAMAS bezocht, konden ze alleen in onder politiebescherming. Zes dagen lang kon hij er zien hoe de MAMAS zorgen voor arme kinderen door ze een schooluniform en een warme maaltijd per dag te geven. Uiteraard ging Robèrt er ook bakken met de MAMAS. En voor het televisieprogramma 'De Grote Tuinverbouwing' van SBS legden ze een moestuin aan op een plek waar eerst een vuilnisbelt was. Dichter bij huis wacht er eind januari weer een nieuw seizoen 'Heel Holland Bakt', een programma waarin Robèrt inmiddels bij het meubilair hoort. Het programma bestaat nu 11 jaar en Robèrt zit er als jurylid van het begin af aan bij. Altijd vriendelijk, maar ook kritisch vanuit zijn unieke vakkennis. Want nog steeds is er in Nederland niemand die zich net als Robèrt én meesterbakker én meesterpatissier mag noemen. Verder in KRAAK:

Paul Verhoeven is 18 jaar burgemeester van Heeze-Leende en daarmee de langstzittende burgemeester van Brabant. Hij geeft binnenkort het stokje over aan Teun Heldens die de jongste burgemeester van Nederland wordt. En: In Brabant werken meer dan 100.000 arbeidsmigranten, maar we kennen ze niet. En daarom maakte Krystyna Meijer uit Gemert, die zelf half Pools en half Nederlands is, een foto-expositie over het leven van Polen in Brabant. KRAAK. wordt elke zondag live uitgezonden om 12 uur en daarna herhaald. Het programma is ook te zien via Brabant+.