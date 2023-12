Berry van Peer onderuit tegen Heta op WK darts

Berry van Peer uit Sprundel is uitgeschakeld op het WK darts in Londen. Hij begon sterk in zijn derde ronde, maar verloor uiteindelijk van de Australiër Damon Heta. Het werd 4-3 in sets.

De eerste set, die de Brabander zelf begon, won hij met 3-0. Na een snelle break in de leg van Heta eindigde Van Peer de set met een knappe finish van 142. 2-0 voorsprong

Het finishen ging Heta in het begin een stuk minder goed af. De Australiër kreeg een set-dart in set twee, maar miste de dubbel-20. Van Peer gooide daarna wel zijn dubbel, waarmee hij een 2-0 voorsprong in sets pakte. Maar Heta, de huidige nummer 10 van de wereld, kwam terug in de wedstrijd. Hij trok set drie overtuigend naar zich toe. Daarna won hij ook de vierde set, waardoor de stand weer gelijk werd: 2-2. Finish op 151

Na de pauze pakte Heta een voorsprong van 3-2, Van Peer sloeg daarna terug door de zesde set knap te winnen. In de beslissende set was het alsnog de Australiër die de winst pakte met een finish op 151. Hij speelt nu in de volgende ronde tegen Scott Williams. Vlijmenaar Michael van Gerwen, een van de favorieten voor de titel, speelt in de avond zijn achtste finale tegen Stephen Bunting.