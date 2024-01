Na een enorme vlammenzee bij autohandel Stifan in Roosendaal, is de brandweer klaar met blussen. De schade in en rond het bedrijf is enorm. Nu het vuur gedoofd is, zijn er alleen nog uitgebrande autowrakken en een skelet van het pand over.

Foto: Christian Traets/SQ Vision.

Foto: Christian Traets/SQ Vision.

Foto: Christian Traets/SQ Vision.

Foto: Christian Traets/SQ Vision.

Foto: Christian Traets/SQ Vision.

Foto: Christian Traets/SQ Vision.