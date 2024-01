Enorme uitslaande brand bij autohandel: bedrijf verwoest door vlammenzee

Foto: Jeroen Stuve / SQ Vision. Foto: Jeroen Stuve / SQ Vision. Foto: Jeroen Stuve / SQ Vision. Volgende 1/3 Foto: Jeroen Stuve / SQ Vision.

Er heeft woensdagochtend vroeg een enorme uitslaande brand gewoed bij een autohandel in Roosendaal. Het bedrijf is vrijwel helemaal uitgebrand, zo laat de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant rond zes uur weten. Op dat moment had de brandweer het vuur onder controle. Er was een tijd lang sprake van een enorme vlammenzee.

Niet alleen het pand zelf moet als verloren worden beschouwd. Ook meerdere auto's die binnen en buiten stonden, zijn door de brand verwoest. In totaal gaat het om zo'n veertig auto's. Het bedrijf zit in een verzamelgebouw aan het Zeggeveld. De brandweer probeerde te voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere panden. Ze was dan ook met veel menskracht en materieel aanwezig om het vuur te bestrijden. Zo werden onder meer vier blusvoertuigen en extra waterwagens ingezet. Rond zes uur gaf de brandweer aan nog wel even bezig te zijn met nablussen. Ook controleerden brandweerlieden op dat moment omliggende panden. Er staat woensdagochtend nog veel wind waardoor rook zich flink verspreidt. Het inademen van rook is ongezond. Het advies is daarom om uit de rook te blijven en bij rookoverlast ramen en deuren dicht te houden en de ventilatie uit te zetten. De brand ontstond rond een uur of vier. Over de oorzaak is nog niks bekend. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.

Foto: Jeroen Stuve / SQ Vision.

Foto: Jeroen Stuve / SQ Vision.

Foto: Jeroen Stuve / SQ Vision.