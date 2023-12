Trein botst op auto, enorme ravage op spoorwegovergang

Een auto is zaterdagmiddag geraakt door een trein in Rijen. Dat gebeurde op de spoorwegovergang aan de Stationsstraat, vlak voor station Gilze-Rijen. De inzittenden zijn net op tijd uit de auto gestapt. Het zou gaan om twee ouderen.

De politie laat weten dat de auto stilstond op het spoor en na de klap honderd meter verderop is geëindigd. In de trein zaten zo'n 350 mensen. Niemand is gewond geraakt.

Hoe het komt dat de auto stilstond, wordt nog door de politie onderzocht. Volgens ooggetuigen is de auto onbedoeld stil komen te staan op de overgang, terwijl de spoorbomen dicht gingen. Dat kwam doordat er voor die auto een andere auto stilstond die af wilde slaan.

De ravage op het spoor is groot. Van de auto is niets meer over en de hekken langs het spoor zijn vernield. De NS meldt dat er tot 17.00 uur geen treinen rijden tussen Breda en Tilburg.