Daniël zat in trein die op auto botste: 'Brokstukken vlogen langs het raam'

Daniël Vermeer (20) uit Gemert kreeg de schrik van zijn leven toen de trein waarin hij zat zaterdagmiddag op een auto knalde in Rijen. De intercity van Breda naar Tilburg was op volle snelheid toen een auto stilviel op de overgang aan de Stationsstraat. Van de auto is niks meer over, het treinverkeer ligt stil.

De intercity van Breda naar Tilburg en Eindhoven zat met zo’n 350 mensen behoorlijk vol. “Het was rustig en ik zat wat te lezen op mijn telefoon”, vertelt Daniël. Hij was rond half twee opgestapt op station Breda om naar Helmond te reizen. “Opeens was er vanuit het niets een hele harde klap. Ik zat bijna voorin de trein en zag de brokstukken van de auto langs het raam vliegen.” De auto werd zo'n honderd meter verder geslingerd. De trein remde en kwam verderop tot stilstand. “Ik vond het heel bizar”, blikt Daniël terug. “Gelukkig is er niemand gewond geraakt.” De automobilist kwam volgens ooggetuigen waarschijnlijk vast te zitten op de overgang, omdat de auto voor hem stilstond om af te slaan. Toen de passagierstrein eraan kwam, kon de bestuurder niet meer weg. Hij kon nog wel, samen met zijn medepassagier, op tijd uit de auto komen. Daniël Vermeer en de andere honderden passagiers werden anderhalf uur later opgehaald door een evacuatietrein en naar Tilburg gebracht. Daar kon hij zijn reis vervolgen. Beelden van de ravage op het spoor: