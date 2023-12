Nooddijken langs de Dommel gelegd om straten en huizen droog te houden

Werkzaamheden van waterschap De Dommel tegen het hoge water in Sint-Oedenrode (foto: X/Waterschap De Dommel). Volgende 1/2 Werkzaamheden van waterschap De Dommel tegen het hoge water in Sint-Oedenrode (foto: X/Waterschap De Dommel).

In Sint-Oedenrode worden zaterdag extra maatregelen genomen om te voorkomen dat huizen onder water lopen. Waterschap De Dommel is zaterdagmorgen begonnen met het aanleggen en verhogen van nooddijken langs het riviertje. Veel buurtbewoners komen kijken naar het hoge water en de aanleg van de dijken. "Het is wel spannend, maar ze zorgen heel goed voor ons."

"Het water in de Dommel in Sint-Oedenrode daalt langzamer dan verwacht", laat een woordvoerder weten. De komende dagen wordt er ook weer veel regen verwacht. Het water staat nog niet op de straten, maar staat wel extreem hoog. Het water van de Dommel is sinds kerst weliswaar wat gezakt, maar er wordt de komende dagen weer veel regen verwacht.

"Ik geloof niet dat het water nog zo hoog komt."

Daarom worden daar tijdelijke kades aangelegd tussen de appartementencomplexen aan de Sluisstraat, wordt de nooddijk aan de De Jongsingel en de Brockstraat over de hele lengte verhoogd en wordt de kering aan het Dommelpark tussen de Dommel en sportpark De Neul versterkt ter hoogte van de parkeerplaats. De parkeerplaats van het sportpark is afgesloten. De straten langs de Dommel zijn nog niet ondergelopen. Wel staan verschillende kelders van huizen aan de De Jongsingel al onder water. Anja en Piet Habraken wonen aan de nieuwe dijk, maar hebben geluk. "Wij zijn volgens mij de enige die nog een droge kelder hebben, want ons huis staat net wat hoger", vertelt Anja. Volgens Piet was het niet per se nodig geweest. "Ik geloof niet dat het water nog zo hoog komt, maar ik ben toch blij dat ze aan ons denken."

"Die mannen verdienen een pluim."

Wil van de Riet heeft een flinke berg zand in zijn tuin door de werkzaamheden, maar dat maakt hem niet uit. "Ik heb nog nooit meegemaakt dat het water zo hoog staat, maar ze doen goed hun best om te zorgen dat wij droge voeten houden." Hij is zeer te spreken over het werk van Waterschap De Dommel. "Die mannen verdienen een pluim." In het gebied van waterschap De Dommel geldt een vaarverbod.

Langs de De Jongsingel is een nooddijk aangelegd.

Met Kerst bereikte de Dommel voorlopig het hoogste punt in Sint-Oedenrode.