50 jaar! 17 hoogtepunten uit het leven van Frans Bauer in foto en video

Er is er een jarig hoera hoera, dat kun je wel zien dat is Frans! De Brabantse volkszanger Frans Bauer blies zaterdag 50 kaarsjes uit. Tijd om eens terug te blikken op de vele hoogtepunten uit zijn leven en carrière. Moge er nog vele volgen!

1992 - Landelijke bekendheid krijgt Frans door zijn optreden in All You Need is Love. Later zou hij dit een 'vreselijke ervaring' noemen.