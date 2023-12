3 geheimen van Robèrt van Beckhoven voor de allerlekkerste oliebollen

Je hoeft geen meesterbakker te zijn om de lekkerste oliebollen op tafel te zetten: "Iedereen kan het. Je moet gewoon goed oefenen", zei Robèrt van Beckhoven uit Oisterwijk op oudjaarsdag in de Omroep Brabant talkshow KRAAK. Maar stiekem komt er toch best wel wat kijken bij zo'n perfecte oliebol. We krijgen tips van de meesterbakker zelf.

Geheim 1: Zo krijg je een knapperig korstje!

"Veel recepten zijn op basis van alleen maar melk", steekt hij meteen van wal. Maar enkel en alleen melk gebruiken is geen goed idee, waarschuwt hij. "Je kunt het deeg het beste maken op basis van water, want alleen water zorgt voor dat knapperige korstje om de oliebol", vertelt Robèrt. Melk toevoegen mag wel, maar de oliebol wordt het lekkerste als je er ook water bij doet.

Geheim 2: Zo worden ze niet te vet!

Oliebollen staan, de naam zegt het eigenlijk al, niet voor niets bekend om hun vettige karakter. "Maar te vet is ook niet lekker", zegt Robèrt. Het geheim voor minder vette oliebollen is bijzonder: oliebollen worden volgens de meesterbakker namelijk minder vet als je boter toevoegt. "Dat klinkt gek", geeft hij toe. "Maar als je boter in het deeg doet, dan stoot dat het vet in de frituurpan af en voorkomt het dat je zo'n met vet volgelopen oliebol krijgt." Ook moet je volgens Robèrt het frituurvet vaak verversen.

Geheim 3: Zo worden ze mooi rond!

De laatste tip van Robèrt is dat de perfecte oliebol natuurlijk goed rond moet zijn. "Het heten niet voor niets oliebóllen." Daarvoor is het vooral belangrijk dat het deeg niet te slap is. Met slap deeg blijft er namelijk nog wel eens wat aan de lepel hangen voor het de frituur in gaat en dan krijg je de bekende puntjes aan de bol. "Sterk deeg krijg je met de juiste verhoudingen, door goed te laten rijzen en door de melk en het water lauw toe te voegen", legt hij uit.

Zo komt er dus best veel kijken bij een goede bol. Bij de bakkerij van Robèrt worden dan ook overuren gedraaid: "We gebruiken een speciaal pompje waarmee we het deeg ophalen en perfect rond in de pan spuiten." Daarmee komen er zo'n twee bollen per seconde in de frituur terecht.