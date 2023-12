Groep van 20 jongeren wil flessen wasbenzine opblazen met vuurwerk

De Explosieve Opruimings Dienst (EOD) heeft een vuurwerkbom tot ontploffing gebracht in de wijk Reeshof in Tilburg. Een groep van twintig jongeren wilde de bom laten ontploffen met vuurwerk. De bom bestond uit een aantal flessen gevuld met brandbare vloeistof, waarschijnlijk wasbenzine. Ze waren aan elkaar getapet.

De politie in Tilburg was als eerste gebeld door bezorgde buurtbewoners op het pleintje aan de Veenendaalstraat. Toen de politie de bom zag is de EOD erbij gehaald. In de kofferbak van een auto is ook een aantal flessen met brandbare vloeistof gevonden. Op de flessen staat dat er wasbenzine in zit.

De politie gaat onderzoeken wie van de jongeren verantwoordelijk is voor de bom en wie er nog meer strafbare feiten hebben gepleegd. Ook wordt de eigenaar van de auto gezocht. Van de twintig jongeren is nog niemand aangehouden.