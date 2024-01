Vuurwerkverbod of niet: Tilburg knalt het nieuwe jaar in

Van een afsteekverbod is weinig te merken in Tilburg. De meeste mensen gaan gewoon knallend het nieuwe jaar in. Op voorhand was al bekend dat de politie het verbod niet zou handhaven, omdat ze daar de capaciteit niet voor heeft. Op straat wordt daarom gewoon oud en nieuw gevierd zoals het al jaren gebeurt met vreugdevuren, champagne en veel vuurwerk.

"Een vuurwerkverbod gaat in Tilburg sowieso niet werken, het is hier in de wijk echt traditie", zegt Melisse die in de wijk woont, terwijl er nog meer vuurwerk de lucht in gaat. "Het is ook de sfeer met dat vreugdevuur en vuurtje, ik zit er niet voor niets een uur vanuit Venhorst voor in de auto om het hier te vieren", vertelt Charlotte.

De twee blijven nog even hangen bij het vuur, maar gaan later vannacht nog op stap. Ondertussen gaat er achter hun flink wat vuurwerk de lucht in, terwijl het nog niet eens middernacht is. "Zo'n verbod, daar valt niet op te letten. Maar wij hebben nog geen vuurwerk aangeraakt hoor", vertelt Charlotte.

In de Tilburgse wijk Broekhoven vieren Charlotte (22) en Melisse (24) hun oud en nieuw bij een vreugdevuur. Hun vrienden steken er vuurwerk bij af en gooien ook wat knalwerk in het vuur. "Ik denk dat jij de Staatsloterij gaat winnen", zegt Charlotte tegen de ander met een lach tegen Melisse. "Dat zou een goed begin zijn van 2024."

Piet ,de man die verantwoordelijk is voor het vreugdevuur in de straat is, doet goed zijn best. "We zitten er warmpjes bij, scheelt weer in de stookkosten", zegt hij lachend. "Ik stook, maar steek niks af, want daar heb ik geen geld voor. Ik krijg zo weinig van de gemeente, dus dat gaat niet lukken."

Ook Piet merkt in Broekhoven weinig van het afsteekverbod in Tilburg. "Dat verbod is niks waard, de mensen doen toch wat ze zelf willen. Dat zag je in de coronatijd ook, we hebben zelden zoveel en zulk mooi vuurwerk gezien."

Om middernacht gaat het in de Tilburgse wijk Oud-Zuid helemaal los, van een vuurwerkverbod is daar niets te merken. Anouska en Rowena zijn er duidelijk over: "In Oud-Zuid doen we niet aan een afsteekverbod, nooit!" Twee kinderen zijn daar maar wat blij mee. "Vuurwerk is het allerleukste van oud en nieuw. Ik ben een vuurwerkpyromaan", zegt de oudste van de twee jongetjes.