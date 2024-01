Kindje (2) zwaargewond na brand op balkon

Bij een brand op een balkon van een flatgebouw aan de Admiraliteitslaan in Den Bosch is een 2-jarig kind zwaargewond geraakt. De brand ontstond rond half één. Het kindje is naar het ziekenhuis gebracht.

De brandweer had het vuur op op de eerste verdieping van de flat snel onder controle. Het gebouw hoefde niet te worden ontruimd. Gealarmeerde politie vliegt uit de bocht

Aanvankelijk werd gemeld dat er twee bewoners gewond zouden zijn geraakt. Zij zouden met de ambulance naar het ziekenhuis zijn gebracht. Wat de precieze verwoningen van het kindje zijn, is niet duidelijk. Een toegesnelde politieauto vloog op de Vlijmenseweg ter hoogte van het Shell-tankstation uit de bocht. Daarbij raakte niemand gewond. De politiewagen ramde onderweg nog een boompje en raakte flink beschadigd. Een bergingsbedrijf moest de auto afslepen.