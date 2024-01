Vuurwerk ontploft in gezicht van 17-jarige jongen

Bij een vuurwerkongeluk aan de Prinsendaalder in Uden is kort na de jaarwisseling een jongen van 17 zwaargewond geraakt. Het ging mis toen hij rond tien voor half één vuurwerk aan wilde steken, dat vervolgens in zijn gezicht ontplofte.

Bij die explosie raakte de jongen zwaargewond. Naast zijn gezicht is ook zijn hand zwaar gehavend. De jongen is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Meisje van 2

Om diezelfde tijd ging het ook in Den Bosch volledig mis. Bij een brand op een balkon aan de Admiraliteitslaan in Den Bosch raakte een kindje zwaargewond.