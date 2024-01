Straat blank in Eindhoven: waterleiding springt na blussen brand

De Hendrik Staetslaan in Eindhoven veranderde nieuwjaarsochtend langzaamaan in een waterballet. Na het blussen van een autobrand is een waterleiding gesprongen. Daardoor liep de straat langzaamaan vol water.

De brandweer wilde na het blussen van de autobrand de spuitwagen weer vullen met water. Toen er uit de eerste put geen water kwam, probeerde de brandweer verderop in de straat extra water te tanken. Bij het opendraaien van die kraan sprong de waterleiding in de straat. Auto uitgebrand

Het resultaat: een ondergelopen straat met bruin water. Iemand van het waterschap kwam direct naar de straat om het lek te dichten. De auto in de Hendrik Staetslaan kon nog wel geblust worden, maar de brandweer kon niet voorkomen dat de wagen volledig uitbrandde.

(foto: SQ Vision)

(foto: SQ Vision)

De autobrand in de Hendrik Staetslaan in Eindhoven (foto: SQ Vision)