Auto botst tegen boom, enkele inzittenden zeer ernstig gewond

De zwaar beschadigde wagen (foto: SQ Vision). Er werden veel hulpverleners opgeroepen (foto: SQ Vision). De boom die door de auto werd geramd (foto: SQ Vision). Volgende 1/3 De zwaar beschadigde wagen (foto: SQ Vision).

Op de Bredaseweg in Tilburg is tegen tien voor zeven maandagmorgen een auto tegen een boom gereden. Volgens de politie zijn hierbij vijf mensen gewond geraakt. Een aantal is er zeer ernstig aan toe, zo meldt een 112-correspondent.