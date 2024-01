Eén dode en vier gewonden nadat auto tegen boom botst in Tilburg

Er werden veel hulpverleners opgeroepen (foto: SQ Vision). De boom die door de auto werd geramd (foto: SQ Vision). Volgende 1/3 Auto botst tegen boom, enkele inzittenden zeer ernstig gewond

Een man van 39 is overleden aan de gevolgen van het ernstige auto-ongeluk van maandagmorgen vroeg in zijn woonplaats Tilburg. De auto waarin hij zat, botste op de Bredaseweg tegen een boom. De vier andere inzittenden raakten ernstig gewond, zij liggen nog in een ziekenhuis.