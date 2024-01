Zo start het nieuwe jaar: wisselvallig, winderig en nat

Het nieuwe jaar start zoals het geëindigd is: behoorlijk wisselvallig. Op veel plaatsen zal er nog een buitje vallen deze nieuwjaarsdag. Ook waait het flink. We moeten even door de zure appel heen bijten, pas later deze week wordt het wat droger, weet Floris Lafeber van Weerplaza.

De nieuwjaarsnacht waaide het op veel plekken al te hard om vuurwerk te kunnen afsteken. En die wind blijft ook op deze nieuwjaarsdag behoorlijk waaien, uit het zuidwesten. En daarbij trekken er vooral in de ochtend wat buien over de provincie. Al ziet Lafeber ook een lichtpuntje: "In de middag is er waarschijnlijk wat ruimte voor de zon."

Kletsnatte dag

Daar moeten we ons dan maar aan vasthouden, want vanaf morgen wordt het weer bepaald niet beter. "Dinsdag wordt een kletsnatte dag, met veel regen. Misschien is het in de ochtend op sommige plaatsen nog even droog." Wel is het zacht voor de tijd van het jaar: de temperatuur stijgt dan naar een graad of 12.

Ook de dagen daarna blijven vooral wisselvallig, vertelt de weerman. Ook woensdag en donderdag is er nog kans op een bui. Maar, richting het einde van de week lijkt het wat op te knappen. "Tegen het weekend wordt het droger. Dan is de zon vaker te zien."

Winters weer

De temperatuur gaat dan ook dalen en het het weer gaat iets meer op winter lijken. "Overdag wordt het zo'n 5 of 6 graden, in de nacht krijgen we een beetje vorst." Maar wie bij het horen van het woord 'vorst' direct naar de kast rent om de schaatsen uit het vet te halen, die moet Lafeber toch echt teleurstellen: "Het is een licht winters weertype, maar nog helemaal geen schaatsweer. Al wordt het wel wat kouder en droger."

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Al waaide het flink, er werd toch behoorlijk wat vuurwerk afgestoken. Dat zie je op deze spectaculaire beelden