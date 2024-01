Safaripark Beekse Bergen slachtoffer van Drentse 'nieuwjaarsstunt'

Safaripark De Beekse Bergen is slachtoffer geworden van een 'nieuwjaarsstunt' van een oudejaarsvereniging uit Zorgvlied, in Drenthe. Er zijn een doek van de ingang van Speelland en borden weggehaald uit het park en langs de toegangswegen. De club deed dat om de borden neer te kunnen zetten in hun Drents-Friese Wold, waar het naar eigen zeggen 'ook een soort safaripark' is.

In dat natuurgebied leven veel wilde dieren, zoals edelherten, Schotse hooglanders, wolven en wilde zwijnen. En die dieren trekken enorm veel toeristen. "Dagelijks staat het hier vol met zogenaamd 'wolventoerisme', we lijken wel een safaripark", schrijft de oudejaarsvereniging Tied Zat in een verklaring. En dat is volgens die club helemaal niet de bedoeling. "Want mensen parkeren overal de auto's, blokkeren de weg en hinderen daar anderen mee." Om over de dieren nog maar niet te spreken. "Ze gaan overal zomaar uit de auto, benaderen wilde dieren en wolven of nog erger: voeren ze zelfs." Dat is een probleem vinden ze, omdat de wilde dieren dan gewend raken aan mensen. "Maar ze horen juist schuw te zijn. Anders dan komen ze straks bij ons in het dorp, of bij onze dieren in de weilanden."

"Er is een goede boodschap afgegeven."