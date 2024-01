Hoger minimumloon en duurdere frisdrank: dit verandert er allemaal in 2024

Op 1 januari gaan er zoals elk jaar weer allerlei nieuwe wetten en regels gelden. En van sommige ga je meteen wat merken. We zetten de opvallendste voor je op een rijtje.

Minimumloon hoger en wordt uurloon

Zoals ieder half jaar gaat het minimumloon omhoog, nu met 3,75 procent naar 13,27 euro bruto per uur. En: in plaats van een minimummaandloon is het voortaan een minimumuurloon. Tot nu toe was er een minimummaandbedrag voor iemand die fulltime werkt. Maar wat fulltime is, verschilt per sector. Daardoor was het minimumuurloon voor iemand die 36 uur werkt hoger dan voor iemand die 40 uur werkt.

Veel uitkeringen zijn gekoppeld aan het minimumloon en gaan daarom ook omhoog.

Einde prijsplafond

Het prijsplafond voor gas en elektriciteit stopt. Het is ook niet echt nodig meer, want de energietarieven liggen bij de meeste aanbieders inmiddels rond of onder die van het prijsplafond.

