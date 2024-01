Edwin redt kindje (2) bij flatbrand: ‘Ik moest door de rook goed zoeken’

Edwin Toorenbeek dacht geen moment na, toen hij eerst iemand 'brand!' hoorde schreeuwen en er even later 'mijn kind!' werd geroepen door zijn buurvrouw. Edwin ging het huis binnen om het tweejarige kindje van zijn buurvrouw uit de kamer te redden. "Ik ben naar binnen gesprongen, ik heb dat jong eruit gehaald en aan haar gegeven. Ik moest nog goed zoeken, want er was echt heel veel rook."

De brand ontstond rond half een op een balkon van een flat aan de Admiraliteitslaan in Den Bosch. Volgens Edwin en andere buren werd er vuurwerk van boven naar beneden gegooid, maar ook van beneden naar boven. "Ik hoop dat diegene zich meldt, wie doet nou zoiets. Welk verstand heb je dan? Ik heb er geen woorden voor." De moeder van het kind stond aan de voorkant van de flatwoning om de buren even gelukkig nieuwjaar te wensen, toen de brand ontstond aan de andere kant.

Een andere flatbewoner denkt dat vuurwerk wel de oorzaak van de brand was, maar dat er geen opzet in het spel was. Hij denkt dat het vuurwerk op het balkon is gewaaid. "Er werd hier flink wat afgestoken. Ik zag ook wat vuurwerk op mijn balkon waaien."

Dat Edwin het kindje uit het huis heeft gehaald en daarmee mogelijk een mensenleven heeft gered heeft, vindt hij de gewoonste zaak van de wereld. "Iedereen zegt dat tegen me. Maar het is een kind, dat is toch heel normaal?"

Het kindje is naar het ziekenhuis gebracht. Ook de moeder van het kind zou gewond zijn geraakt. Ook zij is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met ze gaat, is niet bekend. "Een uiterst verdrietige situatie. Mijn gedachten zijn bij het kindje en de familie ervan", reageerde burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch maandagmiddag.