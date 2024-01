Lara schrikt van vuurwerk en ontsnapt: 'bloed zat aan de voordeur'

De jaarwisseling zal Marie-Louise Vorstenbosch uit Sint-Oedenrode dit keer niet snel vergeten. Op oudjaarsdag ontsnapte tijdens het uitlaten haar hond Lara nadat kinderen vuurwerk naar het dier hadden gegooid. Marie-Louise is nu al twee dagen op zoek naar Lara en de hoop dat ze terugkomt, slinkt met de minuut. Zeker nadat ze bij thuiskomst bloedsporen van de hond op de voordeur trof. "We hebben dag en nacht gezocht, zonder resultaat."

Lara is een teefje van negen maanden, een Australian Sherperd. Marie-Louise neemt ons mee terug naar zondag. "Rond drie uur was ik Lara aan het uitlaten. In de buurt van de Florisstraat waren kinderen vuurwerk aan het afsteken. Ze gooiden het vuurwerk richting Lara. Ze was zo bang geworden dat ze ervandoor ging. Ze trok de riem uit mijn handen en vluchtte richting het park. We hebben stad en land afgezocht, maar sinds dat moment is ze spoorloos", vertelt Marie-Louise.

Bij het vuurwerk kwam Lara wel iets dichter bij Marie-Louise lopen. "Ze was wel wat angstig. De kinderen die het vuurwerk hadden gegooid waren in geen velden of wegen meer te bekennen."