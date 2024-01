'Dagje later, maar wat een show': uitgesteld vuurwerk trekt veel publiek

Veel mensen hebben maandagavond alsnog de uitgestelde vuurwerkshows in het Reeshofpark en aan de Piushaven in Tilburg bekeken. De vuurwerkshows trokken volgens de gemeente publiek van alle leeftijden. 'Grandioos' en een 'dagje later, maar daar treuren wij niet om. Wat een show', zo reageren mensen op social media.

De gemeente Tilburg besloot vier geplande shows op oudjaarsavond niet door te laten gaan vanwege de zware windstoten die waren voorspeld. Hierdoor kon het vuurwerk niet veilig worden afgestoken. Maandagavond om zeven uur gingen de shows, een combinatie van lichten, lasers en professioneel vuurwerk, alsnog door. Dit volgens de gemeente op een 'extra indrukwekkende' manier. Per locatie werden de voor oudjaarsavond geplande twee shows namelijk samengevoegd tot één grote show. Zo hebben Tilburgers in de woorden van de gemeente alsnog kunnen genieten en samen kunnen proosten op het nieuwe jaar. DIT VIND JE OOK INTERESSANT: Het was zondag niet voor het eerst dat een vuurwerkshow in Tilburg niet door kon gaan

Vuurwerk bij de Piushaven in Tilburg (foto: Harold Spierenburg).

Vuurwerk boven de Piushaven in Tilburg (foto: Harold Spierenburg).

