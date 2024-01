NSB-gezin was zelfs bij de nonnen niet veilig: 'Geen Netflix maar echt'

Een wachtmeester die zijn handen niet thuis kan houden en foute Nederlanders mishandelt in Kamp Vught. NSB'ers die terugkeren naar Nederland en zelfs bij de nonnen niet veilig zijn. Het is Openbaarheidsdag en dus worden oude archieven weer geopend. Ook bij het Brabants Historisch Intormatie Centrum (BHIC) kunnen mensen op zoek naar zulke opmerkelijke verhalen uit het verleden.

Aan het begin van ieder jaar worden er in het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) in Den Bosch archieven openbaar gemaakt die gaan over gebeurtenissen die zich 75 jaar geleden hebben afgespeeld. Dit jaar gaat het om 7500 dossiers uit 1948.

Medewerker Marilou Nillesen van het BHIC: "Hij liet mensen zomaar naar hem toe komen en sloeg hen met stokken. Of hij drukte zijn sigaret uit in het oog van een gevangene. 'Sla er maar op los, zij hebben ons vijf jaar lang vernederd', was iets wat L. tegen zijn medewerkers zei. Het zijn gewoon echt heel treurige verhalen. We vermoeden zelfs dat er iemand door zijn toedoen is overleden."

In Kamp Vught zaten na de oorlog mensen vast die vermoedelijk fout waren geweest. In een van de dossiers staat dat gevangenen werden mishandeld door wachtmeester Pieter L.

De jaren na de Tweede Wereldoorlog staan volgens het BHIC in het teken van het herstellen van de schade aan de huizen. Ook keren er vluchtelingen en NSB'ers terug die onderdak nodig hebben. Al blijkt uit de archieven, dat niemand op hen zit te wachten. Zelfs moeder-overste van het klooster Onze Lieve Vrouw van Lourdes in Rijkevoort wil geen NSB-gezin hebben. Daarom vraagt ze de burgemeester met klem om het gezin weg te halen uit het klooster.

Nillesen legt uit waarom er is gekozen voor 75 jaar: "Na die periode gaan we ervan uit dat de betrokkenen er doorgaans niet meer zijn. We snappen wel dat het voor kinderen of kleinkinderen pijnlijk of kwetsend kan zijn, maar dit is wel wat er is gebeurd. En daar kunnen we niks aan veranderen."

Al deze dossiers kan nu iedereen inzien. "Als je echt op zoek bent naar hoe dingen er destijds aan toegingen, is dit echt de moeite waard. Waar het bij Netflix vaak bedacht is, is dit allemaal echt", benadrukt Nillessen.

Geïnteresseerden kunnen op de website van het BHIC lezen welke dossiers openbaar zijn gemaakt. Daarna kunnen ze een afspraak maken om het hele dossier hier bij het BHIC in Den Bosch in te zien."