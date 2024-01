Drukte bij tabakswinkel nu supermarkten geen sigaretten meer verkopen

Grote drukte op de eerste werkdag van het nieuwe jaar bij Sigarenspeciaalzaak Dillen in Veldhoven. De speciaalzaak trekt veel nieuwe klanten, nu buurman Jumbo en de Albert Heijn iets verderop zijn gestopt met de verkoop van tabak. De supermarkten verwijzen de klanten die sigaretten of shag willen kopen, door naar de speciaalzaak.

Op dinsdagmorgen is het een komen en gaan van klanten. De drukte wordt deels veroorzaakt doordat de supermarkten in het Citycentrum in Veldhoven vanaf 1 januari geen tabak meer verkopen. Voor Dillen is dat een goed begin van het nieuwe jaar. "Ik merk nu al een toename van het aantal klanten", zegt hij. Bovendien zegt Paul Dillen, dat hij als speciaalzaak de klanten veel beter kan helpen en adviseren bij hun aankoop.

Dat de overheid naar een rookvrije generatie wil, dat is al lang bekend. Daarbij hoort dat tabak ook steeds moeilijker verkrijgbaar is. Paul Dillen is de derde generatie van zijn familie die een speciaalzaak in tabak runt. Dat hij ondanks alle regeltjes vanuit Den Haag nog toekomst ziet in de tabakshandel blijkt wel, want zijn 22-jarige zoon wil later het stokje van hem overnemen.

Tot nu toe gingen veel Brabanders naar België om tabak te kopen, omdat het daar altijd veel goedkoper was. Maar ook die tijd is voorbij, nu de Belgische regering de prijzen met euro's heeft verhoogd. Dillen verwacht zelfs dat hij straks mogelijk ook Belgische klanten krijgt, omdat sigaretten daar vanaf dit jaar twee euro duurder zijn dan in ons land.

Geblindeerde ruiten

De etalage ruiten van de tabakswinkel zijn geblindeerd en wie de winkel in komt moet door een soort gordijntje met slierten lopen. "Allemaal voorschriften vanuit Den Haag, omdat je van buitenaf niet mag zien dat er tabak wordt verkocht", zegt Paul Dillen. Toch ziet hij nog toekomst in de tabak. "Tabaksfabrikanten zijn druk met alternatieven die minder schadelijk zijn voor de gezondheid", meent hij. Als voorbeeld noemt hij Iquos. "Dat is een nieuw soort sigaret die niet brandt, maar waarbij de tabak verhit wordt."

Inmiddels heeft de overheid het onder de jeugd zo populaire vapen, met de e-sigaret met smaakjes als aardbei en mango, ook in de ban gedaan. Paul Dillen vindt dat jammer, omdat volgens hem de jeugd er via internet toch wel kan aan komt. Volgens Dillen betekent dat dat ze geen deskundige adviezen meer krijgen. Veel mensen willen de e-sigaretten met smaakjes nu in België gaan kopen. Maar Paul Dillen verwacht dat de verkoop daar ook snel wordt verboden.

Verstokte roker

Bij de Jumbo aan de overkant denken de klanten er heel verschillend over dat de verkoop van sigaretten in de supermarkt is gestaakt. Een vrouw zegt dat ze het een goede zaak vindt: "Ik heb zelf vroeger ook gerookt, maar ben gestopt en hoop dat mijn kinderen ook niet gaan roken." Een andere vrouw die de supermarkt uit loopt, vindt het maar belachelijk: "Ik ben een verstokte roker, als het zo doorgaat dan wordt roken straks nog illegaal."