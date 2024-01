Turkse club wil trainer Jean-Paul van Gastel, maar NAC laat hem niet gaan

NAC Breda is niet van plan om trainer Jean-Paul van Gastel te laten gaan. De Turkse topclub Besiktas wil hem aantrekken als assistent-trainer van hoofdtrainer Giovanni van Bronckhorst, maar de club uit de Keuken Kampioen Divisie is duidelijk. "Onder de huidige omstandigheden kan er geen sprake van zijn dat we onze niet zo lang geleden aangestelde hoofdcoach laten vertrekken", zegt de directie op de eigen clubsite.

Van Gastel werd eind september gepresteerd bij NAC Breda. Hij was de opvolger van Peter Hyballa, die de laan uit werd gestuurd omdat de clubleiding niet tevreden was over zijn werkwijze. Na nog geen vier maanden dreigde een vertrek van Van Gastel door de Turkse interesse. Bij Besiktas kan hij gaan samenwerken met hoofdtrainer Giovanni van Bronckhorst, iets wat hij eerder deed bij Feyenoord en het Chinese Guangzhou FC. NAC Breda zegt echter nee.

'Belangrijke rol'

"Over onze ambities en de belangrijke rol van JP daarin, zijn we over en weer heel duidelijk geweest. Daar kan geen enkel misverstand over bestaan. JP kan op dit moment niet weg bij ons. Dat hebben we zijn zaakwaarnemer ook laten weten."

Met Van Gastel klommen de Bredanaars vanaf plek vijftien naar de subtop van de Keuken Kampioen Divisie. De laatste wedstrijd van 2023 werd pijnlijk verloren van aartsrivaal Willem II: 1-2. Als nummer negen is het gat met de promotieplekken acht punten. Die strijd om promotie staat in 2024 centraal. Momenteel is de selectie in Sevilla op trainingskamp.

Ieder seizoen andere trainer

NAC Breda staat bekend als een trainerskerkhof. Vrijwel ieder seizoen staat er een andere hoofdtrainer voor de groep. De laatste trainer die meer dan een seizoen eindverantwoordelijk was, was Stijn Vreven tussen januari 2017 en juni 2018.

