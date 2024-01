Hond Wobke ging er op oudjaarsavond vandoor, zo liep het af

2023 heeft voor het gezin van Irma van de Weijer uit Heeze een wel héél dramatisch staartje gekregen. Hun hond Wobke ging er op oudjaarsavond in paniek vandoor en was sindsdien spoorloos. De nachtmerrie van ieder baasje.

Dus kreeg Irma al snel een telefoontje. "Mijn man vertelde dat hij nog achter haar aan is gerend, maar ze was gewoon te snel. Ik ben meteen naar hem toe gereden om te helpen met zoeken." En ze waren niet de enigen. "De hele buurt heeft die avond geholpen met zoeken en ik heb snel een bericht op Facebook gezet. Die post werd bijna 300 keer gedeeld."

Wat nog begon als een gezellig avondje oud en nieuw vieren, draaide voor Irma zondag al snel uit op een drama. "We waren bij vrienden. Mijn man is op een gegeven moment naar huis gegaan om Wobke uit te laten. Toen hij de deur opendeed, schoot ze weg. Hij kon haar eerst nog terugroepen, maar toen er nog een knal volgde, ging ze ervandoor."

Maar allemaal zonder succes. "De nacht van oud en nieuw hebben we geen oog dichtgedaan. We zijn thuis op de bank gaan zitten, in de hoop dat Wobke toch terug zou komen." Dat gebeurde niet en dus werd de zoektocht maandag hervat. "We hebben flyers opgehangen en er is zelfs met speurhonden naar haar gezocht. Die roken haar trouwens nog wel op de route die ze kent, maar blijkbaar is ze ergens toch van de bekende paden af gegaan."

Dat blijkt, want dinsdagochtend kwam er dan eindelijk goed nieuws. "We waren eerst nog aan het zoeken in de wijk verderop. Daar zouden mensen een loslopende hond hebben gezien. Maar geen Wobke te bekennen. Ik wilde het heel even laten rusten en later op de dag weer teruggaan. Maar toen ik thuiskwam, zag ik dat ik een telefoontje gemist had."