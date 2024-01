Vrouw (78) in het ziekenhuis na gewelddadige overval

Een 78-jarige vrouw is woensdagochtend in Eindhoven met geweld beroofd. Dat gebeurde toen ze met haar rollator over de Fluwijnstraat in het stadsdeel Woensel liep.

De beroving vond plaats tussen acht uur en kwart over acht. Uit het niets werd de vrouw aangevallen door de overvaller. Die gebruikte zoveel geweld, dat de vrouw gewond raakte en naar het ziekenhuis moest worden gebracht. De verdachte ging er vervolgens te voet vandoor richting de kruising van de Doctor Berlagelaan en de Europalaan. Of hij iets heeft buitgemaakt, maakt de politie niet bekend. Wel is duidelijk dat de overvaller een lichte huidskleur heeft, donker gekleed was en een capuchon op had.