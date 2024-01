Nieuwbouwappartementen moeten weer worden afgebroken na bouwfout

Een fout heeft grote gevolgen voor de bouw van een nieuw appartementengebouw aan de Repellaan in Schaijk. De fundering is te laag en moet worden opgehoogd, maar dat kan niet zonder het gebouw in aanbouw weer af te breken en opnieuw te beginnen.

De bouw van de 24 sociale huurappartementen, op de plek van een oude supermarkt, ligt al meer dan een halfjaar stil. Sindsdien staat er alleen een karkas van betonnen muren. Op het bouwterrein gebeurt al maanden niets meer. De stenen voor de buitenmuren liggen ongebruikt op pallets voor het appartementencomplex. Bouwsteigers staan te wachten tegen de gevel.

Aanvankelijk was er een plan om het gebouw te vijzelen. Dat betekent dat het gebouw wordt opgetild om de vloer te kunnen verhogen. Maar een bedrijf dat is gespecialiseerd is in dit soort werk, heeft laten weten dat optillen in dit geval niet kan.

Materialen worden hergebruikt

Daarom hebben bouwbedrijf Van Herpen en verhuurder Brabant Wonen besloten om het hele gebouw weer af te breken, de fundering op te hogen en daarna weer op te bouwen. "In het nieuwe plan is het de bedoeling om zo veel mogelijk bouwmaterialen opnieuw te gebruiken. Alleen de muren van kalkzandsteen kunnen niet worden hergebruikt", laat een woordvoerder van Brabant Wonen weten.

Het 'optillen' van het gebouw zou ongeveer drie maanden duren. Het hele gebouw uit elkaar halen en opnieuw beginnen duurt bijna een half jaar. "Het gebouw wordt gedemonteerd tot aan de dragende binnenwanden van de begane grond. Daarna wordt de vloer opgehoogd voordat alles weer opnieuw wordt opgebouwd. Eerst wordt de linkerkant van het gebouw aangepakt en daarna de rechterkant. Tegelijkertijd kan niet door de ruimte die er is op de bouwplaats."

Bewoners kunnen er pas later in

In het appartementencomplex komen woningen voor kleine gezinnen, stellen en alleenstaanden. De vertraging van de bouw is vooral een bittere pil voor de toekomstige bewoners. Aanvankelijk zou het gebouw eind vorig jaar worden opgeleverd. Dat wordt nu voorjaar 2025.

Hieronder zie je hoe het appartementencomplex er uit komt te zien. Met de witte knop kun je op en neer schuiven tussen huidige en toekomstige situatie.