De appartementen aan de Repellaan (Foto: Alain Heeren). De appartementen aan de Repellaan (Foto: Alain Heeren). Volgende 1/3 Michelle weet zich geen raad nu huurhuis in aanbouw weer afgebroken wordt

24 toekomstige bewoners van de Repellaan in Schaijk zijn het slachtoffer geworden van een bouwfout. Het hele complex moet weer afgebroken en opnieuw opgebouwd worden. Wat eigenlijk in oktober 2023 al opgeleverd zou worden, is nu pas in juni 2025 klaar. En Michelle, die door een echtscheiding nogal haast heeft, ligt daar 's nachts wakker van.

Michelle Siebrands uit Schaijk staat met haar rug tegen de muur. De jonge vrouw ligt in scheiding en woont al maanden op een camping. Een nare situatie, waarbij eerst nog hoop de boventoon vierde. "Ik wilde voor mij en mijn dochter wat rust krijgen", begint ze te vertellen. "Een eigen plekje, ondanks het enorme woningtekort." En dat leek zelfs mogelijk te zijn. Terwijl ze nog druk is met het regelwerk rond de scheiding, krijgt ze in april te horen dat ze een sociale huurwoning in Schaijk kan krijgen.

"Ik was superblij, voornamelijk omdat je je dochter iets kan bieden."

"Ik was superblij. Voornamelijk omdat ik mijn dochter dan iets kan bieden. Je gaat zelfs al een beetje dingen regelen voor in huis", blikt ze terug. Totdat ze hoorde dat de fundering van het appartementenblok te laag was gelegd. Het bouwbedrijf zou gaan vijzelen, waarmee ze het hele gebouw optillen om de vloer te verhogen, maar op de bouwplaats bleef het stil. "Je denkt dan wat perspectief te hebben, maar je ziet niks gebeuren. Je rijdt er elke week langs, maar ziet niks", vertelt Michelle. Zo is het frustratie op frustratie. "Totdat vlak voor kerst met alle huurders een noodbijeenkomst kregen bij de notaris. Dat het vijzelen toch niet kon, ze alles weer af moeten breken en de opleverdatum met twee jaar verschuift. Nou, dan zakt de moed je in de schoenen."

"Elke keer als ik een mail krijg, schrik ik weer."

De jonge moeder wordt er emotioneel van. Als we haar spreken, zit ze bij haar moeder thuis aan tafel. "De aanvankelijke blijdschap over dat huurhuis, is helemaal omgeslagen. Je staat met je rug tegen de muur, het voelt steeds verder weg. Je weet niet waar je op mag hopen. Elke keer als ik een mail krijg, schrik ik weer. Wat nu weer, denk ik dan." Dus zit Michelle te vechten tegen de tranen. Ze is bang. "Ik weet echt niet waar ik straks heen moet. Ik zit hier wel met een kindje en ik zit in een financieel pittige situatie."

"Wat het met me doet? Dat wil je niet weten."

Michelle is bang dat ze geen woning kan vinden en dat ze op straat komt staan. "Wat het met me doet? Dat wil je niet weten. Mijn situatie is onzeker op alle vlakken en dit helpt niet mee." Ze zoekt en mailt wat af. Vraagt bekenden of zij misschien een tijdelijke oplossing weten. Ze hoopt op zekerheid, zodat ze kan ontspannen. Zodat ze weet dat het goedkomt. Ondertussen zeggen bouwbedrijf Van Herpen en verhuurder Brabant Wonen vooral 'dat ze ermee bezig zijn'. "Maar zij kunnen ook niet toveren, natuurlijk. Er wordt niet gepraat over compensaties. Alleen over de verwachte opleverdatum." En die is dus pas juni 2025. Nog anderhalf jaar wachten. Hieronder zie je hoe het appartementencomplex er uit komt te zien. Met de witte knop kun je op en neer schuiven tussen huidige en toekomstige situatie.

